I dati presentati ieri nel Report di Itinerari previdenziali sulla spesa pubblica e le dichiarazioni dei redditi 2022 dovrebbero indurre questo governo dai facili condoni a una qualche riflessione in più. I contribuenti che in Italia dichiarano almeno 35mila euro sono circa 6,4 milioni, il 15,27% del totale, ma pagano il 63,4% delle imposte mentre quelli che dichiarano meno di 15mila sono poco meno di 17 milioni (il 40,35% del totale) e pagano l'1,29% dell'Irpef complessiva. I titolari di redditi fino a 29mila euro sono il 75,80% degli italiani e pagano il 24,43% di tutta l'Irpef. La fotografia del Paese sta tutta in queste scarne cifre: il 15,27% della popolazione paga il 63,39; mentre il restante 84,74% paga il 36,61%; oppure potremmo dire che il 46,81% paga il 93,69%, mentre il 40,35% dei contribuenti paga solo l'1,28% dell'intera Irpef.

Ceto medio tartassato dal Fisco: il 15% paga oltre il 63% delle imposte

Il 45,16% degli italiani risulta non avere redditi . Sono i dati sul fisco che emergono dal Report di Itinerari previdenziali I dati presentati ieri nel Report di Itinerari previdenziali sulla spesa ...

Fisco: Furlan,ceto medio e dipendenti vittime del governo Meloni

"Il ceto medio è la principale vittima del Governo Meloni. I contribuenti che in Italia dichiarano almeno 35mila euro sono circa 6,4 milioni, il 15,27% del totale, ma pagano il 63,4% delle imposte. (A ...

Irpef, il vero castigo del ceto medio

Il 63 per cento delle imposte arriva dal 15% dei contribuenti italiani. È quanto emerge dall'ultimo report dell'osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate 'Itinerari previdenziali', presentato ...

Il governo Meloni continua a penalizzare il ceto medio tartassato

Il grosso dell’Irpef è pagato dal 15,26% di contribuenti che dichiarano redditi da 35 mila euro in su e che si sobbarcano oltre il 63% dell’Irpef e quasi il 100% di tutte le restanti imposte dirette.