Castellammare, pestato dal branco in villa comunale: tutti filmano ma nessuno interviene

Ha provato a scappare dalla furia del branco, ma lo hanno preso e aggredito. È quanto accaduto domenica sera a Castellammare di Stabia. Il video ha fatto il giro del web. Il pestaggio è avvenuto nei pressi della cassa armonica della villa comunale cittadina.

