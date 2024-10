Basket Serie B. Desio cede il passo: "Imola ha meritato» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ci sono otto squadre a dieci punti, nel girone A, e una sola a dodici, Legnano, che ha staccato le due che le facevano compagnia alla vigilia della settimana giornata. Lumezzane non ha potuto concludere il suo match a Piacenza causa impraticabilità di campo (scivoloso), mentre la RimaDesio ha perso la sua prima gara casalinga dell’anno cedendo 66-60 alla Andrea Costa Imola. Presto per guardare la classifica, ma c’è già un primo solco tra il treno di testa e chi insegue a quota 6 punti. Peccato per i bluarancio che pagano il peggior primo tempo dell’anno e sprofondano a meno 15 causa percentuali al tiro glaciali, specie da tre. Tiene in partita il solo Chiumenti (18 per lui alla fine), ma non basta per evitare la prima fuga degli ospiti seguiti in Brianza da un buon numero di tifosi. Vanno meglio le cose dopo l’intervallo. Sport.quotidiano.net - Basket Serie B. Desio cede il passo: "Imola ha meritato» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ci sono otto squadre a dieci punti, nel girone A, e una sola a dodici, Legnano, che ha staccato le due che le facevano compagnia alla vigilia della settimana giornata. Lumezzane non ha potuto concludere il suo match a Piacenza causa impraticabilità di campo (scivoloso), mentre la Rimaha perso la sua prima gara casalinga dell’annondo 66-60 alla Andrea Costa. Presto per guardare la classifica, ma c’è già un primo solco tra il treno di testa e chi insegue a quota 6 punti. Peccato per i bluarancio che pagano il peggior primo tempo dell’anno e sprofondano a meno 15 causa percentuali al tiro glaciali, specie da tre. Tiene in partita il solo Chiumenti (18 per lui alla fine), ma non basta per evitare la prima fuga degli ospiti seguiti in Brianza da un buon numero di tifosi. Vanno meglio le cose dopo l’intervallo.

Basket Serie B. Desio cede il passo: "Imola ha meritato»

