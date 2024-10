Assalto a un ufficio postale di Triggiano: malviventi sfondano ingresso con un'auto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alcuni malviventi hanno tentato un Assalto ad un ufficio postale di Triggiano, a pochi km da Bari. L'episodio si è verificato in serata ed è al vaglio di carabinieri e Polizia Locale. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno sfondato l'ingresso dell'ufficio utilizzando un'auto Baritoday.it - Assalto a un ufficio postale di Triggiano: malviventi sfondano ingresso con un'auto Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alcunihanno tentato unad undi, a pochi km da Bari. L'episodio si è verificato in serata ed è al vaglio di carabinieri e Polizia Locale. Secondo una prima ricostruzione, ihanno sfondato l'dell'utilizzando un'

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a undi Triggiano: malviventi sfondano ingresso con un'auto;addel Vibonese, colpito dipendente e portato via il bottino;all’di Serravalle; Triggiano,all’agli uffici postali, rapinatore arrestato dopo indagine flash della polizia; Bandito armato di pistola: rapina da incubo all'

Assalto a un ufficio postale di Triggiano: malviventi sfondano ingresso con un'auto

(baritoday.it)

Alcuni malviventi hanno tentato un assalto ad un ufficio postale di Triggiano, a pochi km da Bari. L'episodio si è verificato in serata ed è al vaglio di carabinieri e Polizia Locale. Secondo una ...

Assalto ad ufficio postale del Vibonese, colpito dipendente e portato via il bottino

(zoom24.it)

Sarebbero entrati in azione poco prima della chiusura. Le informazioni sono ancora frammentarie. Ad essere preso di mira dai malventi è stato l’ufficio postale di San Costantino Calabro, nel Vibonese.

Assalto all’ufficio postale di Serravalle

(gazzettadasti.it)

Sono in corso le indagini per riuscire a risalire agli autori del colpo avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì agli uffici postali di Serravalle.

Esplosione nella notte, assalto al postamat di Serravalle d'Asti

(rainews.it)

Lo sportello automatico fatto saltare probabilmente con dell'esplosivo; il fatto nella notte tra martedì e mercoledì ...