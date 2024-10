Alluvione Valencia, attivati obitori mobili e cani per cercare i morti: il piano per i soccorsi (con oltre 1000 soldati) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) obitori mobili, cani molecolari, psicologi militari e oltre mille soldati. Questo il piano messo in atto dal Ministero della Difesa spagnolo, che a poche ore dalla spaventosa Alluvione che ha colpito Ilmessaggero.it - Alluvione Valencia, attivati obitori mobili e cani per cercare i morti: il piano per i soccorsi (con oltre 1000 soldati) Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)molecolari, psicologi militari emille. Questo ilmesso in atto dal Ministero della Difesa spagnolo, che a poche ore dalla spaventosache ha colpito

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Alluvione Valencia, attivati obitori mobili e cani per cercare i morti: il piano per i soccorsi (con oltre 100; Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi, nessun italiano tra le vittime. «Persone intrappolate come topi»; Leggi >>>

Alluvione Valencia, attivati obitori mobili e cani per cercare i morti: il piano per i soccorsi (con oltre 1000 soldati)

(ilmessaggero.it)

Obitori mobili, cani molecolari, psicologi militari e oltre mille soldati. Questo il piano messo in atto dal Ministero della Difesa spagnolo, che a poche ore dalla spaventosa alluvione che ha colpito ...

Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi, nessun italiano tra le vittime. «Persone intrappolate come topi»

(msn.com)

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia.

Alluvione a Valencia, ci sono decine di vittime e dispersi

(livesicilia.it)

VALENCIA – Sono una cinquantina le vittime delle piogge torrenziali nella provincia di Valencia, secondo i dati ufficiali diffusi dalla Comunità Valenziana ripresi dalla radio Cadena Ser. Si tratta di ...

Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi. I video sui social: «L'apocalisse»

(msn.com)

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia. La tempesta, causata da un ...