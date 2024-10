Aiuta i ragazzi in difficoltà: rogo doloso alla Cascina don Guanella di Valmadrera (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Valmadrera (Lecco) – L’incendio ha devastato la serra. Non una serra qualunque, ma la serra di Cascina don Guanella a Valmadrera, che non è una semplice serra dove coltivare ortaggi anche d’inverno. Lì infatti si “coltivano“ persone, giovani emarginati soprattutto, i loro sogni, le loro speranze, i loro desideri di riscatto, il loro futuro, perché Cascina don Guanella è un una missione di agricoltura sociale. L’incendio è certamente doloso, è stato appiccato di proposito per distruggere la serra e soprattutto il progetto di accoglienza, formazione e relazione che coinvolge una ventina di giovani. Ilgiorno.it - Aiuta i ragazzi in difficoltà: rogo doloso alla Cascina don Guanella di Valmadrera Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)(Lecco) – L’incendio ha devastato la serra. Non una serra qualunque, ma la serra didon, che non è una semplice serra dove coltivare ortaggi anche d’inverno. Lì infatti si “coltivano“ persone, giovani emarginati soprattutto, i loro sogni, le loro speranze, i loro desideri di riscatto, il loro futuro, perchédonè un una missione di agricoltura sociale. L’incendio è certamente, è stato appiccato di proposito per distruggere la serra e soprattutto il progetto di accoglienza, formazione e relazione che coinvolge una ventina di giovani.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Aiuta i ragazzi in difficoltà: rogo doloso alla Cascina don Guanella di Valmadrera; Fiamme assassine - Incendio a Catanzaro, nel 2018 i genitori chiedevano aiuto per il figlio autistico morto nel rogo insieme a due fratelli; Incendio in Francia, 7 bambini e la madre morti in casa tra le fiamme: i figli avevano tra i 2 e i 14 anni; Morto carbonizzato, un testimone: «Era vivo, ha chiesto aiuto»; Leggi >>>

Aiuta i ragazzi in difficoltà: rogo doloso alla Cascina don Guanella di Valmadrera

(ilgiorno.it)

Valmadrera, lunedì sera qualcuno ha appiccato il fuoco alla serra. Don Agostino è ottimista: “I danni sono notevoli, ma ricostruiremo tutto entro Natale” ...

Aiuta il compagno autistico in difficoltà: il video commuove il web

(105.net)

Nella clip, che su Instagram ha ricevuto oltre 700mila like, si vede una bimba andare dolcemente in “soccorso” di un suo compagno di scuola autistico in difficoltà. I ragazzi stavano facendo ...

Rogo nell'emporio cinese, tre ragazzi morti a Milano

(msn.com)

Stando ai primi accertamenti, non è escluso che possa trattarsi di un rogo doloso. Da indiscrezioni pare che i titolari dell'attività commerciale avessero ricevuto minacce. Sull'accaduto ...

Rogo in cascina. Distrutta tensostruttura

(msn.com)

Rogo alla cascina Santa Fausta ... Nella loro opera di spegnimento i vigili del fuoco di Cremona sono stati aiutati anche dalla fitta pioggia che a tratti è caduta. Grazie al tempestivo e ...