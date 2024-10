Verso Milan-Napoli, Frank Rijkaard: sfida speciale. Ecco perché (Di martedì 29 ottobre 2024) Frank Rijkaard presenta ai tifosi la sfida tra Milan e Napoli, ripercorrendo una rivalità storica. Le dichiarazioni della leggenda rossonera Milan-Napoli non è mai una partita come le altre. Le partite tra le due formazioni sono ormai un grande classico del calcio italiano, soprattutto a partire dagli anni novanta in cui le sfide risultavano spesso decisive per lo scudetto. Da un lato il Napoli trascinato da Diego Armando Maradona, dall’altro il Milan dei tre olandesi – Ruud Gullit, Frank Rijkaard e Marco Van Basten – che ha poi conquistato l’Europa e il Mondo con Arrigo Sacchi in panchina. Incontri che lo stesso Frank Rijkaard ha ripercorso per i canali ufficiali del club rossonero prima della decima giornata di campionato che vedrà le due formazioni fronteggiarsi: Milan-Napoli è sempre stata una partita speciale. Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, Frank Rijkaard: sfida speciale. Ecco perché Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di martedì 29 ottobre 2024)presenta ai tifosi latra, ripercorrendo una rivalità storica. Le dichiarazioni della leggenda rossoneranon è mai una partita come le altre. Le partite tra le due formazioni sono ormai un grande classico del calcio italiano, soprattutto a partire dagli anni novanta in cui le sfide risultavano spesso decisive per lo scudetto. Da un lato iltrascinato da Diego Armando Maradona, dall’altro ildei tre olandesi – Ruud Gullit,e Marco Van Basten – che ha poi conquistato l’Europa e il Mondo con Arrigo Sacchi in panchina. Incontri che lo stessoha ripercorso per i canali ufficiali del club rossonero prima della decima giornata di campionato che vedrà le due formazioni fronteggiarsi:è sempre stata una partita

Rijkaard: "Milan-Napoli speciale. Non sarà facile, ma speriamo possiamo assistere ad una bella partita"

Milan Napoli, a San Siro ci sarà Rijkaard: domani sera farà il tifo per i rossoneri

Milan-Napoli, Rijkaard: “Partita speciale. Che sfide con Careca e Maradona”

