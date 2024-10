Ilrestodelcarlino.it - Uomo trovato morto nel fiume Uso a Bellaria

(Di martedì 29 ottobre 2024) Rimini, 29 ottobre 2024 – Macabra scoperta a. Poco dopo le 15, alcuni addetti alla manutenzione delle rive delUso hanno avvistato un corpo prono in acqua, nel tratto del canale trae San Mauro Pascoli. Gli operai, impegnati nello sfalcio della vegetazione lungo la stradina di ghiaia che costeggia il, hanno immediatamente dato l’allarme. Il corpo, stando ai primi accertamenti, è quello di un cittadino marocchino di 48 anni. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale, che hanno delimitato l’area per avviare i rilievi necessari e raccogliere eventuali elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. Il cadavere è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale diIgea Marina, dove è in corso un’ispezione cadaverica per stabilire con maggiore precisione le cause del decesso.