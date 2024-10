Siamo d’accordo Sonia Bruganelli rompe il silenzio sulle voci di crisi con Angelo Madonia

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La coppia formata daè una delle più discusse e chiacchierate di quest’anno. Le loro prime foto insieme erano uscite fuori appena pochi mese fa e ora torna alla ribalta, prepotente, un rumor che vuole la loro storia al capolinea. Ad esporsi pubblicamente è statodopo che, solo domenica, da Mara Veniersi era lasciata andare ad una confessione criptica. >> “Una cosa molto brutta”. Ballando con le stelle,critica ancora Selvaggia Lucarelli “Devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita perché se non capisco questo faccio solo morti e feriti. Vorrei solo vivere coerentemente con quello che sento, senza ferire nessuno, senza far male a nessuno. Vorrei solo essere un punto di riferimento per i miei figli”, aveva spiegato la concorrente di Ballando con le Stelle.