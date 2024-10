Quotidiano.net - Razzo su Naqura, 8 austriaci dell'Unifil lievemente feriti

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Otto soldatisono rimastiper uncaduto su, in Libano, vicino al confine con Israele. "Si tratta di ferite lievi", ha riferito in un comunicato il ministeroa Difesa di Vienna, precisando di non sapere da dove provenga l'attacco ma "condannandolo fermamente". Secondo quanto apprende l'ANSA da fonti informate, sarebbe stato undi Hezbollah, pare intercettato dall'Iron Dome, a cadere a Green Hill, una sezione del quartier generale. I frammenti avrebbero colpito l'hangar, gestito dagli, che ospita i mezzi pesantia missione Onu. In un comunicato, la missioneha poi confermato che ilproveniva da un'area a norda base militare. "E' stato sparato da nord del quartier generale di, probabilmente da ezbollah o da un gruppo affiliato.