Pronto Soccorso del Policlinico, pagate le indennità ai dirigenti medici e al personale (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Policlinico ha erogato le spettanze arretrate relative all’indennità di Pronto Soccorso per gli anni 2022 e 2023, e il saldo delle prestazioni aggiuntive fino al mese di agosto. Questo pagamento riguarda tutto il personale del Pronto Soccorso, sia dirigente che appartenente al comparto Palermotoday.it - Pronto Soccorso del Policlinico, pagate le indennità ai dirigenti medici e al personale Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilha erogato le spettanze arretrate relative all’diper gli anni 2022 e 2023, e il saldo delle prestazioni aggiuntive fino al mese di agosto. Questo pagamento riguarda tutto ildel, sia dirigente che appartenente al comparto

La manager Maria Grazia Furnari commenta: "Il pagamento delle spettanze rappresenta il doveroso riconoscimento per l’impegno costante degli operatori sanitari che hanno affrontato condizioni di lavoro ...

Rispettivamente gli arretrati 2022 e 2023 e il saldo fino al mese di agosto sia ai dirigenti medici che al personale del Comparto ...

