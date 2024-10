Pomezia, l'ex Ternana è il nuovo rinforzo per la difesa (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Pomezia ha iniziato la stagione sotto le aspettative di club e tifosi, con l'ottavo posto dopo otto partite e dodici punti in campionato. La società prova a correre ai ripari con il calciomercato, annunciando il rinforzo del difensore ex Ternana e Novara Alex Gagliardini. Per Gagliardini si Romatoday.it - Pomezia, l'ex Ternana è il nuovo rinforzo per la difesa Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilha iniziato la stagione sotto le aspettative di club e tifosi, con l'ottavo posto dopo otto partite e dodici punti in campionato. La società prova a correre ai ripari con il calciomercato, annunciando ildel difensore exe Novara Alex Gagliardini. Per Gagliardini si

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, l'exè ilrinforzo per la difesa; Under 17 Elite | Girone A |- Nuova Tor Tre Teste 1-2; I nuovi volti delle squadre del ternano per il torneo di Promozione 2024-2025; UniPomezia, le parole di Claudio Corsetti "La sconfitta con il Gaeta non è decisiva";Calcio, provino allaper altri due giovani calciatori; GR CALCIOMERCATO Nazionali Tutte le notizie in tempo reale; Leggi >>>

Ternana, due punti in meno e l'ex presidente Guida inibito per tre mesi

(msn.com)

Arriva per la Ternana la penalizzazione che ci si attendeva. Nella mattinata di martedì 29 ottobre, nello stesso giorno in cui la squadra nel pomeriggio è impegnata a Sestri Levante ...

Il Pomezia puntella la difesa: ufficiale il ritorno di Gagliardini

(gazzettaregionale.it)

Il Pomezia mette mano al mercato aggiungendo un tassello alla propria difesa. Mister Zappavigna potrà contare anche su Alex Gagliardini, che torna ad indossare la maglia rossoblù dopo le esperienze ...

Un ex Ternana e Lucchese è il nuovo colpo del Trastevere

(romatoday.it)

Cresciuto nei settori giovanili di Fonte Meravigliosa e Dabliu, il neo esterno destro amaranto si è trasferito alla Ternana nel gennaio del 2022 e, in rossoverde, ha disputato metà stagione con ...

Ternana, niente incompatibilità per il nuovo patron D'Alessandro

(msn.com)

Per il nuovo patron della Ternana, Stefano D'Alessandro, non c'è più alcun rischio di incompatibilità. Rabona, della quale lui è cofondatore insieme al fratello Maurizio, ora non ha più il ...