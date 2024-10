Ospiti e anziani maltrattati: controlli presso l’istituto per la terza età ‘Sica’ (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCi sono ancora i carabinieri del nucleo antisofisticazione all’interno della struttura Sica, Istituto europeo per la terza età , dove un’ispezione sono in luce una serie di irregolaritá e anche maltrattamenti nei confronti dei tanti anziani o Ospiti della struttura. I controlli sono stati avviati questa mattina e hanno previsto anche una serie di misure cautelari davanti all’edificio situato in una parte molto alta del rione collinare di Cappelle, frazione alta di Salerno ci sono i familiari degli anziani ricoverati presso la struttura che devono trovare delle alternative per la sistemazione dei familiari. Molti non sanno cosa è accaduto e le pesanti accuse della procura di Salerno. Anteprima24.it - Ospiti e anziani maltrattati: controlli presso l’istituto per la terza età ‘Sica’ Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCi sono ancora i carabinieri del nucleo antisofisticazione all’interno della struttura Sica, Istituto europeo per laetà , dove un’ispezione sono in luce una serie di irregolaritá e anche maltrattamenti nei confronti dei tantidella struttura. Isono stati avviati questa mattina e hanno previsto anche una serie di misure cautelari davanti all’edificio situato in una parte molto alta del rione collinare di Cappelle, frazione alta di Salerno ci sono i familiari degliricoveratila struttura che devono trovare delle alternative per la sistemazione dei familiari. Molti non sanno cosa è accaduto e le pesanti accuse della procura di Salerno.

