Lookdavip.tgcom24.it - Nozze a ottobre, quale abito da sposa hanno indossato le vip?

Leadoffrono il vantaggio di poter sperare ancora nelle belle giornate, ma senza l’inconveniente del caldo soffocante. Sarà per questo che moltescelto questo mese per il sì? I matrimoni tra celebrità non sono mancati, e come da prassi gli abiti dafatto sognare, con una selezione di stili diversi ma uno più bello dell’altro. Dal cappello di Beatrice Valli al pizzo all over di Mariacarla Boscono, ve ne raccontiamo alcuni. Diverse forme di eleganza Alberta Santuccio in Claudio Di MariQuando una donna immagina il proprioda, potrebbe sognare una creazione che sottolinei le forme del suo corpo con sensualità, o al contrario un vestito da principessa con gonna ampia e vaporosa. Qualunque scelta vale, purché sia in grado di far sentire speciale e a proprio agio chi la indossa.