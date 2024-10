Masters 1000 Parigi-Bercy 2024, buon esordio per Alcaraz. Fils e Mpetshi-Perricard infiammano il Court Central (Di martedì 29 ottobre 2024) In una giornata in cui è arrivata la rinuncia del numero uno Jannik Sinner, al Masters 1000 di Parigi-Bercy c’è l’esordio vincente di Carlos Alcaraz. buona la prima per il tennista spagnolo, che dopo un primo set lottato ha preso il largo e sconfitto con lo score finale di 7-5 6-1 il cileno Nicolas Jarry. Sorride anche il pubblico francese, che continua ad affidarsi a due giovani in grande rampa di lancio come Arthur Fils e Giovanni Mpetshi Perricard: sul Court Central il primo ha avuto la meglio per 7-6(5) 6-4 su Marin Cilic, mentre il recente vincitore dell’ATP di Basilea ha allungato la sua striscia di vittorie battendo in rimonta per 6-7(5) 7-6(4) 6-3 Frances Tiafoe. Per quanto concerne la corsa alle Finals di Torino, si complica notevolmente la situazione di Andrey Rublev: il russo prosegue nel suo periodo negativo e cede con un duplice 7-6 a Francisco Cerundolo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) In una giornata in cui è arrivata la rinuncia del numero uno Jannik Sinner, aldic’è l’vincente di Carlosa la prima per il tennista spagnolo, che dopo un primo set lottato ha preso il largo e sconfitto con lo score finale di 7-5 6-1 il cileno Nicolas Jarry. Sorride anche il pubblico francese, che continua ad affidarsi a due giovani in grande rampa di lancio come Arthure Giovanni: sulil primo ha avuto la meglio per 7-6(5) 6-4 su Marin Cilic, mentre il recente vincitore dell’ATP di Basilea ha allungato la sua striscia di vittorie battendo in rimonta per 6-7(5) 7-6(4) 6-3 Frances Tiafoe. Per quanto concerne la corsa alle Finals di Torino, si complica notevolmente la situazione di Andrey Rublev: il russo prosegue nel suo periodo negativo e cede con un duplice 7-6 a Francisco Cerundolo.

