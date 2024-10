Mamma Elisa su Onlyfans "su spinta del marito": una storia estrema a Le Iene | Video (Di martedì 29 ottobre 2024) Una storia di riscatto decisamente personale, quella di Elisa Corda. Mamma e moglie, è diventata una star di Onlyfans per potere pagare i debiti che l'hanno travolta dal giorno, drammatico, in cui la sua vita cambiò per sempre. Era l'1 luglio 2016 quando alla guida di un'auto aziendale provocò un grave incidente stradale ad Alessandria. In tribunale, dopo 8 anni di perizie, le è stata riconosciuta la colpa al 100%: di conseguenza, è stata condannata a 70mila euro di risarcimenti. Dal 2016, però, Elisa non è solo rimasta senza lavoro: ha anche perso la mano sinistra, la conseguenza più grave di quell'incidente. Intervistata da Le Iene, su Italia 1, la donna ha spiegato la sua scelta: "C'è un Elisa prima dell'incidente e dopo". Liberoquotidiano.it - Mamma Elisa su Onlyfans "su spinta del marito": una storia estrema a Le Iene | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Unadi riscatto decisamente personale, quella diCorda.e moglie, è diventata una star diper potere pagare i debiti che l'hanno travolta dal giorno, drammatico, in cui la sua vita cambiò per sempre. Era l'1 luglio 2016 quando alla guida di un'auto aziendale provocò un grave incidente stradale ad Alessandria. In tribunale, dopo 8 anni di perizie, le è stata riconosciuta la colpa al 100%: di conseguenza, è stata condannata a 70mila euro di risarcimenti. Dal 2016, però,non è solo rimasta senza lavoro: ha anche perso la mano sinistra, la conseguenza più grave di quell'incidente. Intervistata da Le, su Italia 1, la donna ha spiegato la sua scelta: "C'è unprima dell'incidente e dopo".

Il nuovo inizio di Elisa: come OnlyFans può trasformare la vita dopo una battaglia legale

Elisa affronta un debito di 140mila euro dopo un verdetto ingiusto, decidendo di utilizzare OnlyFans per ripagare i debiti e riscoprire la propria identità con il supporto del marito Gavino.

