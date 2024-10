Ilrestodelcarlino.it - Maccagnani resta fino al 2029

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il direttore generale del Circondario, Sergio, resterà al timone dell’ente di via Boccaccioa giugno, quando scadrà l’attuale mandato amministrativo. Così ha deciso il presidente Marco Panieri, sindaco di Imola, d’intesa con il resto della Giunta composta dagli altri nove primi cittadini del territorio. A decorrere dal rinnovo dell’incarico, perè stato stabilito un trattamento economico fisso lordo annuo di 71.115 euro, uno accessorio in relazione agli obiettivia un massimo di un ulteriore 35% e una clausola di adeguamento al futuro contratto collettivo nazionale di lavoro. Dopo aver svolto da giugno 2021 al dicembre 2022 il ruolo di temporary manager del Circondario,era stato nominato direttore generale dell’ente di via Boccaccio, per entrare effettivamente in carica il 1° gennaio 2023.