L’ok dagli azionisti. Sì dei soci al bilancio. Marotta: "Oaktree ci manterrà in alto» (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo l’approvazione da parte del Consiglio d’amministrazione, ieri è arrivato anche L’ok dell’assemblea degli azionisti al bilancio dell’Inter chiuso lo scorso 30 giugno. I numeri sono quelli ufficializzati nei mesi scorsi. Un rosso da 36 milioni di euro, con una forte riduzione rispetto ai 50 dell’annata precedente e il record di fatturato a 473 milioni. L’obiettivo dichiarato è chiudere in pari il bilancio in essere. "Le recenti vittorie - ha dichiarato Marotta durante l’assemblea - sarebbero state impossibili senza il supporto di Oaktree, vicino al club sin dai momenti difficili del 2021, che ci porterà ad accelerare il percorso di risanamento per garantire competitività sportiva insieme con la necessaria sostenibilità finanziaria e operativa. La vicenda ultras? Siamo parte lesa e non abbiamo strumenti per tutelarci. Sport.quotidiano.net - L’ok dagli azionisti. Sì dei soci al bilancio. Marotta: "Oaktree ci manterrà in alto» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo l’approvazione da parte del Consiglio d’amministrazione, ieri è arrivato anchedell’assemblea deglialdell’Inter chiuso lo scorso 30 giugno. I numeri sono quelli ufficializzati nei mesi scorsi. Un rosso da 36 milioni di euro, con una forte riduzione rispetto ai 50 dell’annata precedente e il record di fatturato a 473 milioni. L’obiettivo dichiarato è chiudere in pari ilin essere. "Le recenti vittorie - ha dichiaratodurante l’assemblea - sarebbero state impossibili senza il supporto di, vicino al club sin dai momenti difficili del 2021, che ci porterà ad accelerare il percorso di risanamento per garantire competitività sportiva insieme con la necessaria sostenibilità finanziaria e operativa. La vicenda ultras? Siamo parte lesa e non abbiamo strumenti per tutelarci.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mediobanca, ok dei soci al bilancio 2023/2024 e al dividendo

(soldionline.it)

L’assemblea degli azionisti di Mediobanca ha approvato il bilancio dell ... Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi ...

Milan, i Piccoli Azionisti disertano l’assemblea dei soci in protesta e citano l’inchiesta ultrà

(lettera43.it)

In casa Milan c'è la protesta dell'Associazione Piccoli Azionisti: non hanno partecipato all'assemblea dei soci per approvare il bilancio 2023/2024. E hanno citato l'inchiesta ultrà.

Nocivelli ABP, ok assemblea a bilancio e dividendo

(teleborsa.it)

L’Assemblea degli Azionisti A.B.P. Nocivelli, Esco Company leader del settore nelle operazioni di Partenariato Pubblico Privato per la ...

Ok dell’assemblea a fusione Unipolsai

(quotidiano.net)

L’assemblea degli azionisti di Unipol (in foto l’ad Carlo Cimbri) ha approvato la fusione per incorporazione di UnipolSai, Unipol ...