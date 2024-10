Ilfoglio.it - L'esule cubano e l'ebreo difensore di Israele intralciano il benpensante di sinistra

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Giorni fa riflettevo sulle analogie tra due figure che a prima vista non hanno niente da spartire: ila Miami e l’di. Entrambi sono malvisti a, per ragioni diverse ma assimilabili: il primo contravviene allo stereotipo del buon selvaggio trasfigurato in buon rivoluzionario, del povero dignitoso che mantiene la voglia di ballare anche nella miseria; il secondo contrasta invece con lo stereotipo dell’cosmopolita, perseguitato ma indistruttibile, coscienza critica eternamente errante dell’Occidente. Quando il primo vuol diventare ricco e il secondo pretende di accasarsi in uno Stato, commettono entrambi il delitto di leso bovarismo: stanno intralciando le proiezioni sentimentali, ricche di sfumature classiste e un po’ razziste, deldi