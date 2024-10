Lopinionista.it - La Piscina Scarioni, nel Municipio 9 di Milano, ancora occupata abusivamente

(Di martedì 29 ottobre 2024)– «Nel giro di pochi giorni due strutture della città sono state occupate: l’ex palazzetto del ghiaccio Agorà del6 e la storicadel9. Non è accettabile che, mentresi prepara ad accogliere le Olimpiadi invernali del 2026, strutture di questo tipo sia abbandonate ed in mano ad abusivi. Queste continue occupazioni abusive di immigrati, spesso irregolari e pregiudicati e degli anarchici e no-global che fanno “stragi” alle leggi e sottraggono illegalmente luoghi alle famiglie e agli sportivi milanesi, non si possono più tollerare! E’ l’ulteriore conferma che l’Amministrazione di Centrosinistra non è capace di gestire una città come. E’ giunto il momento che il Sindaco chieda a Prefetto e Questore l’immediato sgombero e messa in sicurezza della Struttura.