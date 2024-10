Secoloditalia.it - La lezione di Bucci alla sinistra: “Fossi in Orlando, agli alleati gli farei un m… così” (video)

(Di martedì 29 ottobre 2024) Poche parole, franche, senza spirito di irrisione, ma cavalleresche e in un certo senso solidali nei confronti dell’avversario sconfitto: Marcosi lascia andare a un commento sue sul risultato dello schieramento opposto, divenuto rapidamente virale sui social.spiega a (e non solo a lui) come si gestisce una coalizione pic.twitter.com/PPlvC9I67u — Roberto c02 (@h2oroberto) October 29, 2024 Anche secondo il sindaco di Genova, da ieri sera nuovo governatore della Liguria, il centroha pagato divisioni e personalismi. “Seprenderei i miei cari amici e gliun mazzo. La coalizione deve essere dura e coesa e i panni si lavano in casa. Se si fossero comportaticon me o andavo via io o saltava la coalizione”. Inquadrata accanto aLetizia Moratti si lascia sfuggire un sorriso divertito.