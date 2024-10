Dilei.it - Kate Middleton, l’errore che l’ha costretta a cambiare. Il rimprovero di William

(Di martedì 29 ottobre 2024)ha imparato sulla propria pelle come ci si deve comportare in pubblico. Non è facile essere un membro attivo della Famiglia Reale, ancora di più quando non sei nato al suo interno. La Principessa del Galles lo ha sperimentato in prima persona, commettendo diversi errori, tra cui uno che ha segnato il suo destino eatteggiamento. Esi è permesso perfino di rimproverarla., gli errori commessi in pubblico Malgrado siano passati parecchi anni dal 2011, quando è convolata a nozze connon è ancora immune da passi falsi quando si presenta in pubblico. Basti pensare al polverone che ha suscitato la foto ritoccata che ha condiviso qualche mese fa, mentre ancora non si sapeva del tumore checolpita.