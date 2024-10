Anteprima24.it - Incubo furti nel Sannio: intercettata auto con sospetti a bordo, scovati e sequestrati vari arnesi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua incessantemente l’attività di contrasto portata avanti dal Commissariato di P.S. di Telese Terme nei confronti del fenomeno deiin abitazione. Nel pomeriggio di ieri, l’attenzione degli operatori di una volante, in servizio di controllo del territorio lungo la s.s. 265 fondovalle Isclero, veniva attirata da una Renault Scenic che viaggiava in senso opposto, in direzione della valle telesina. Immediatamente gli operatori invertivano la marcia ed intimavano l’alt con i dispositivi di segnalazione sonori e luminosi all’vettura sospetta il cui conducente, invece, aumentava la velocità per sfuggire al controllo. Dopo un lungo inseguimento, la vettura imboccava lo svincolo per Amorosi per fermarsi repentinamente poco dopo.