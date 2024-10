Il centrodestra si tiene la Liguria. Testa a testa, poi vince Bucci: "Sconfitti i signori del no" (Di martedì 29 ottobre 2024) Il primo round va al centrodestra: Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria. Il sindaco di Genova la spunta al termine di una battaglia all’ultimo voto su Andrea Orlando, ex ministro dem e candidato del campo largo. Un testa a testa che si è risolto solo in tarda serata, quando il centrodestra ha accumulato un distacco non più colmabile, trainato dai voti di Fratelli d’Italia e delle due liste civiche collegate. Bucci, 65 anni tra pochi giorni, con pochi seggi ancora da scrutinare, è avanti col 48,81% dei voti, mentre il deputato è fermo 47,32% nonostante il boom di preferenze ottenute dal Partito democratico, primo partito a livello regionale. Distacchi minimi che hanno regalato incertezza alla contesa elettorale almeno fino alle 21. Quotidiano.net - Il centrodestra si tiene la Liguria. Testa a testa, poi vince Bucci: "Sconfitti i signori del no" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Il primo round va al: Marcoè il nuovo presidente della Regione. Il sindaco di Genova la spunta al termine di una battaglia all’ultimo voto su Andrea Orlando, ex ministro dem e candidato del campo largo. Unche si è risolto solo in tarda serata, quando ilha accumulato un distacco non più colmabile, trainato dai voti di Fratelli d’Italia e delle due liste civiche collegate., 65 anni tra pochi giorni, con pochi seggi ancora da scrutinare, è avanti col 48,81% dei voti, mentre il deputato è fermo 47,32% nonostante il boom di preferenze ottenute dal Partito democratico, primo partito a livello regionale. Distacchi minimi che hanno regalato incertezza alla contesa elettorale almeno fino alle 21.

