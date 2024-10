I contribuenti aumentano, i servizi no. Cuzzilla (Cida): Ceto medio, 42% del gettito fiscale e nulla in cambio (Di martedì 29 ottobre 2024) Il totale dei redditi prodotti nel 2022 e dichiarati nel 2023 ai fini Irpef è ammontato a 970 miliardi, per un gettito Irpef generato – al netto di Tir (Trattamento integrativo sui redditi da lavoro dipendente e assimilati) e detrazioni – di 189,31 miliardi (di cui 169,59 miliardi, l’89,59%, di Irpef ordinaria): valore in aumento del 6,3% rispetto allo scorso anno ma inferiore alla crescita del Pil nominale (+7,7%). Crescono sia i dichiaranti (42.026.960, numero addirittura superiore a quello record del 2008) sia i contribuenti/versanti, vale a dire coloro che versano almeno 1 euro di Irpef, che toccano quota 32.373.363. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il totale dei redditi prodotti nel 2022 e dichiarati nel 2023 ai fini Irpef è ammontato a 970 miliardi, per unIrpef generato – al netto di Tir (Trattamento integrativo sui redditi da lavoro dipendente e assimilati) e detrazioni – di 189,31 miliardi (di cui 169,59 miliardi, l’89,59%, di Irpef ordinaria): valore in aumento del 6,3% rispetto allo scorso anno ma inferiore alla crescita del Pil nominale (+7,7%). Crescono sia i dichiaranti (42.026.960, numero addirittura superiore a quello record del 2008) sia i/versanti, vale a dire coloro che versano almeno 1 euro di Irpef, che toccano quota 32.373.363.

I contribuenti aumentano, i servizi no. Cuzzilla (Cida): Ceto medio, 42% del gettito fiscale e nulla in cambio

Il totale dei redditi prodotti nel 2022 e dichiarati nel 2023 ai fini Irpef è ammontato a 970 miliardi, per un gettito Irpef generato – al netto di Tir (Trattamento integrativo sui redditi da lavoro d ...

Il report indica che nel 2022 l'Italia ha complessivamente destinato alla spesa per protezione sociale - pensioni, sanità e assistenza - 559,513 miliardi di euro, vale a dire oltre la metà di quella p ...

I ministri e la presidente del Consiglio dicono di no, l'opposizione dice di sì: trovare una risposta chiara è complicato ...

Con l’aumento dell’anno scorso, Palazzo Vecchio calcola 77 milioni di incasso. Solo Roma fa di più ...