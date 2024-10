I Campi Flegrei nel mirino della scienza | un seminario svela i misteri del bradisismo

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La caldera dei, uno dei vulcani più monitorati al mondo, sarà al centro di un importanteorganizzato dall’Università degli StudiCampania “Luigi Vanvitelli”. L’evento, in programma il 30 ottobre alle ore 15:00 presso l’Aula C2 di Via Roma 29 ad Aversa, si concentrerà sul fenomeno del, ovvero il lento sollevamento e abbassamento del suolo tipico di questa area vulcanica. Ildeiha affascinato e preoccupato scienziati e popolazione per secoli. Gli episodi più celebri, come quelli degli anni ’70 e ’80, hanno portato a significativi sollevamenti del terreno e a una serie di terremoti, sollevando interrogativi cruciali sulla dinamica interna del vulcano e sulla possibile evoluzione futura. Cosa causa il? Per rispondere a questa domanda, gli scienziati hanno elaborato nel corso degli anni diverse teorie.