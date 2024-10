Tvzap.it - “Grande Fratello”, quale sarebbe il vero motivo dietro l’addio di Eleonora

(Di martedì 29 ottobre 2024) News TV. Dopo la sorpresa del marito Luigi,Cecere de Non è la Rai ha deciso di abbandonare ildefinitivamente nella puntata di ieri del 28 ottobre. L’uomo le ha scritto una lettere in cui le faceva sapere di aver bisogno di lei fuori ednon ci ha pensato due volte. Leggi anche: “”, scenata di Shaila durante la pubblicità: cosa ha detto (VIDEO) Leggi anche: “”, frase choc di Shaila che ora si mette nei guai La sorpresa del marito diCecere ha potuto riabbracciare il marito Luigi dopo aver letto una toccante lettera: “Sento di essere stato un buon padre e di aver fatto il possibile in questi giorni, anche di più, ma ci manchi troppo. Non sai neanche quanto”.