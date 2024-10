Fiumicino dragaggio del porto canale | gli aggiornamenti dell’Autorità Portuale

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – “La ricognizione preliminare alquota parte e porzioni di darsena), finalizzata all’individuazione di eventuali residuati/ordigni bellici, comune a tutte le operazioni di escavo ed in tutte le realtà portuali, dopo le forzate e necessitate sospensioni dei giorni trascorsi per avverse condizioni metereologiche, ha rivelato, nella conclusione della fase, la presenza di corpi metallici. Sono in corso, già dalla giornata odierna, gli approfondimenti sistematici indispensabili alla sicurezza, come di rito accade per casi analoghi, in vista di un eventuale rimozione, se occorrente”. E’ quanto fa sapere l’Autoritàin una nota inviata all’Amministrazione Comunale di, in merito alle operazioni dinon ancora iniziate e previste per la fine di ottobre, in concomitanza con il fermo biologico.