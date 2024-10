Thesocialpost.it - Dramma allo zoo: padre apre la gabbia della pantera per fare una foto con il figlio. L’animale attacca il bambino

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una scena terribile si è consumata ad Angarsk, in Russia. Undecide di portare suodi tre anni, il piccolo Vova, al circo. Non c’è spettacolo quel giorno, solo animali ine operatori di turno. Ma l’uomo, in cerca di un momento unico, convince alcuni amici che lavorano lì a liberare unaper scattare unacon il. L’idea appare assurda e pericolosa, ma nessuno lo ferma.esce dalla, e in un attimo succede l’irreparabile: lasi avventa sul, aggredendolo davanti agli occhi delincredulo.Leggi anche:di 10 anni si appende alla porta di calcetto che gli cade in testa: è gravissimo Tragedia evitata per un soffio Il bimbo urla, c’è il panico. La scena diventatica, ma l’intervento del personale riesce a strappare Vova alle fauci del felino prima che sia troppo tardi.