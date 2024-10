Dottore svela cosa fare se vedi le mosche volanti (Di martedì 29 ottobre 2024) Le mosche volanti o miodesopsie sono piccole macchie o puntini che attraversano il campo visivo, spesso visibili quando si guarda qualcosa di luminoso, come un foglio bianco o un cielo blu. Sebbene possano essere fastidiosi, di solito non interferiscono con la vista. In rari casi, una mosca volante di grandi dimensioni può proiettare una leggera ombra sulla vista, ma questo accade solo in determinate condizioni di luce. It.newsner.com - Dottore svela cosa fare se vedi le mosche volanti Leggi tutta la notizia su It.newsner.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Leo miodesopsie sono piccole macchie o puntini che attraversano il campo visivo, spesso visibili quando si guarda qualdi luminoso, come un foglio bianco o un cielo blu. Sebbene possano essere fastidiosi, di solito non interferiscono con la vista. In rari casi, una mosca volante di grandi dimensioni può proiettare una leggera ombra sulla vista, ma questo accade solo in determinate condizioni di luce.

