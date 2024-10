Decreto PNRR in Gazzetta Ufficiale: oltre 13 milioni per il MOF, fornitura libri di testo per famiglie meno abbienti (Di martedì 29 ottobre 2024) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto legge del 28 ottobre 2024 (n.160) per l'attuazione del PNRR. Previste, tra le altre norme, anche novità per la scuola. L'articolo Decreto PNRR in Gazzetta Ufficiale: oltre 13 milioni per il MOF, fornitura libri di testo per famiglie meno abbienti . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Pubblicato in, illegge del 28 ottobre 2024 (n.160) per l'attuazione del. Previste, tra le altre norme, anche novità per la scuola. L'articoloin13per il MOF,diper

Il Decreto Legge n.160 del 28 ottobre 2024 Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza regolamenta il percorso di abilitazione per i docenti ...

In una nota, il Ministero dell'Istruzione e del Merito annuncia importanti misure nell'ultimo decreto-legge approvato dal governo. "Interventi e risorse su temi cruciali, per un sistema più efficiente e di qualità", ha dichiarato il Ministro ...

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024, il decreto legge 28 ottobre 2024, n. 160 recante disposizioni urgenti in materia ...

Il Decreto Legge n.160 del 28 ottobre 2024 Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza regolame ...

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali ...

Novità nel Decreto anticipi 2025, oramai pubblicato ufficialmente in Gazzetta Ufficiale. Ecco tutti i cambiamenti fiscali ...