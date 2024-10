Come finisce The Stranger film 2022: finale spiegazione e storia vera (Di martedì 29 ottobre 2024) Come finisce The Stranger, trama e finale The Stranger è un avvincente thriller poliziesco diretto da Thomas M. Wright e uscito nel 2022. Il film è interpretato da Joel Edgerton nei panni di Mark Frame, un poliziotto sotto copertura, e Sean Harris nei panni di Henry Teague, un sospetto criminale. Opera seconda di un regista australiano di grande talento, è un potente thriller piscologico calato in un paesaggio maestoso e ostile. Sean Harris e Joel Edgerton sono gli straordinari interpreti dei due protagonisti, che progressivamente si legano in uno strano rapporto di amicizia mentre si approssima una inesorabile e terribile resa dei conti. Ispirato a una storia vera. Presentato nel 2022 al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard e al Torino film Festival. Come finisce The Stranger ? A seguire, la trama, il finale e la spiegazione del film. Spettacoloitaliano.it - Come finisce The Stranger film 2022: finale spiegazione e storia vera Leggi tutta la notizia su Spettacoloitaliano.it (Di martedì 29 ottobre 2024)The, trama eTheè un avvincente thriller poliziesco diretto da Thomas M. Wright e uscito nel. Ilè interpretato da Joel Edgerton nei panni di Mark Frame, un poliziotto sotto copertura, e Sean Harris nei panni di Henry Teague, un sospetto criminale. Opera seconda di un regista australiano di grande talento, è un potente thriller piscologico calato in un paesaggio maestoso e ostile. Sean Harris e Joel Edgerton sono gli straordinari interpreti dei due protagonisti, che progressivamente si legano in uno strano rapporto di amicizia mentre si approssima una inesorabile e terribile resa dei conti. Ispirato a una. Presentato nelal Festival di Cannes nella sezione Un certain regard e al TorinoFestival.The? A seguire, la trama, ile ladel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Estranei (All of Us Strangers): la spiegazione del finale del; Un inganno di troppo, la spiegazione del finale: tutti i nodi vengono al pettine; Un inganno di troppo: la spiegazione del finale della serie Netflix; Perché All of Us Strangers è insieme ilpiù sexy e quello più triste dell'anno;Strangers;Things 4 volume 2: la spiegazione dell’emozionante finale; Leggi >>>

The Stranger, la recensione: un ambiguo (e riuscito) thriller tratto da una storia vera

(movieplayer.it)

Al centro di The Stranger un vagabondo che si ritrova a collaborare con una misteriosa organizzazione criminale e un componente della banda che lo prende sotto la sua ala. Con Sean Harris e Joel Edger ...

The Stranger: anticipazioni del film in onda su Rai 4

(maridacaterini.it)

The Stranger film. Un agente sotto copertura sta indagando su un possibile sospettato di un omicidio. Lo troverà?

The Stranger, cosa sapere sul film stasera in tv, ispirato a una storia vera

(tg24.sky.it)

In prima tv su Rai 4, il crime thriller australiano con protagonista Joel Edgerton si ispira al libro The Sting: The Undercover Operation That Caught Daniel Morcombe's Killer, incentrato sulle ...

Il film “The Stranger” stasera su Rai 4: la trama

(corrierenazionale.it)

Il film “The stranger” di Thomas M. Wright, tratto da una storia vera, in onda in prima serata su Rai 4: ecco la trama Dopo il debutto al Festival di Cannes e lo streaming su Netflix, il film di ...