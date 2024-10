Gqitalia.it - Cillian Murphy, il signore delle teste d'argento, ha imparato a gestire al meglio l'autunno

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)ha una cifra stilistica ben precisa. Forse non te ne sei accorto, ma è proprio così. Anche se di solito lo si ammira in una serie di completi o smoking neri (molto, molto belli), c'è un filo conduttore che attraversa tutti i suoi outfit: un pantalone a vita alta, una camicia ben infilata sotto per esaltare la silhouette e una giacca lunga. Non ci credi? Vai a dare un'occhiata al suo curriculum sui red carpet. Mentre lo fai, noi ti aspettiamo qui, tranquillo. Scripta manent. Una volta capito, è difficile da dimenticare. La genialità suprema sta nel fatto cheha trovato la formula che lo fa sentire a suo agio e alla grande, e da lì i tessuti e i colori possono essere rimescolati a piacimento.