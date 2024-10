Chi sono i clienti di Equalize e quali erano le richieste: i manager cercavano informazioni sui loro dipendenti (Di martedì 29 ottobre 2024) Equalize sarebbe stata in grado di accedere a banche dati di Stato servendosi di membri delle forze dell'ordine corrotte e hacker: cosa avrebbe cercato in modo illegale la società tra le più ambite nel settore delle investigazioni private. Fanpage.it - Chi sono i clienti di Equalize e quali erano le richieste: i manager cercavano informazioni sui loro dipendenti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024)sarebbe stata in grado di accedere a banche dati di Stato servendosi di membri delle forze dell'ordine corrotte e hacker: cosa avrebbe cercato in modo illegale la società tra le più ambite nel settore delle investigazioni private.

"Ilva in Amministrazione straordinaria" tra i clienti di Equalize

Aveva come cliente anche la “Ilva in Amministrazione straordinaria” il network di presunte cyber-spie al centro delle indagini della Dda di Milano e della Dna che ha portato 4 persone ai domiciliari, ...

Chi sono le presunte vittime nel caso dossieraggi e hacker della Equilize Srl, da vip a politici

La Procura di Milano ha avviato un'inchiesta sull'associazione a delinquere che ha al centro un presunto sistema utilizzato per accedere illegalmente alle ...

L’inchiesta sul dossieraggio con talpe nelle procure e legami con i Servizi: ecco chi sono gli agrigentini spiati

(agrigentonotizie.it)

I retroscena su Equalize, l'azienda che sottraeva dati classificati per rivenderli a peso d'oro. Abbiamo visto in azione Beyond, il gioiellino informatico con cui realizzava i report. Tra le vittime, ...