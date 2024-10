Cultweb.it - Chi era Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro scomparsa a 19 anni

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Avrebbe compiuto vent’il prossimo 15 novembre., invece, è morta nella notte, all’ospedale San Maurizio di Bolzano, a causa delle ferite riportate nell’incidente sugli sci, sulle piste della Val Senales, durante un allenamento.era una grandedel movimenti sciistico. Affiliata al Centro sportivo dell’Esercito Italiano, torinese di Villarbasse, membro della squadra junior femminile, nel 2023 aveva vinto il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino. Era una specialista delle prove veloci, talento che ha affinato sulle piste di Sestriere assieme alla sorella. Non è un caso che l’esordio Coppa Europa l’11 febbraio 2021 era avvenuto a Santa Caterina Valfurva in discesa libera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@mati.