Cede il montascale al cimitero, grave caduta per donna disabile davanti ai figli (Di martedì 29 ottobre 2024) Castiglione della Pescaia (Grosseto), 29 ottobre 2024 – Paura al cimitero di Castiglione della Pescaia. Un’anziana disabile è grave dopo essere caduta dalla pedana montascale con cui stava raggiungendo una parte superiore del camposanto sulla sua carrozzina. Accade nel pomeriggio di lunedì 28 ottobre. Ci sono stati momenti di grande paura. La donna era al cimitero con le figlie per fare visita ai suoi cari. Quando appunto è salita regolarmente sul montascale di cui è dotata la struttura. A un certo punto il dramma, con la pedana che si stacca e la donna che, con la carrozzina, cade per diversi scalini finendo a terra. Perdeva sangue e aveva diverse ferite. Immediata la chiamata al 118. La donna è stata trasportata all’ospedale Misericordia di Grosseto. Si cerca di capire adesso cosa sia accaduto e perché il montascale si sia staccato. Lanazione.it - Cede il montascale al cimitero, grave caduta per donna disabile davanti ai figli Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Castiglione della Pescaia (Grosseto), 29 ottobre 2024 – Paura aldi Castiglione della Pescaia. Un’anzianadopo esseredalla pedanacon cui stava raggiungendo una parte superiore del camposanto sulla sua carrozzina. Accade nel pomeriggio di lunedì 28 ottobre. Ci sono stati momenti di grande paura. Laera alcon lee per fare visita ai suoi cari. Quando appunto è salita regolarmente suldi cui è dotata la struttura. A un certo punto il dramma, con la pedana che si stacca e lache, con la carrozzina, cade per diversi scalini finendo a terra. Perdeva sangue e aveva diverse ferite. Immediata la chiamata al 118. Laè stata trasportata all’ospedale Misericordia di Grosseto. Si cerca di capire adesso cosa sia accaduto e perché ilsi sia staccato.

Grosseto, 29 ottobre 2024 – Una donna di 77 anni in carrozzina è rimasta ferita in modo grave in seguito al crollo del montascale del cimitero di Buriano, frazione di Castiglione della Pescaia.

