Dailyshowmagazine.com - Caroline Pagani: tra Musica e Teatro, Dalla Cover di “Albergo a Ore” al Successo di Mobbing Dick

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 29 ottobre 2024)ha recentemente pubblicato unadella celebre canzonea Ore di Herbert, una scelta che ha realizzato con la collaborazione del rinomato pianista Danilo Rea. “È un progetto che covavo da tempo. L’interpretazione di Danilo al pianoforte crea un’atmosfera unica, è uno dei pochi musicisti capaci di trasportarti immediatamente in un mood specifico,” spiega. Laè stata distribuita in formato digitale e in rotazione radiofonica dal 27 settembre, attirando l’attenzione per la profondità espressiva della sua esecuzione. Impegno Teatrale con: Uno Spettacolo Sul Mondo dello Spettacolo Parallelamente al percorsole,è impegnata acon lo spettacolo, presentato allo Spazio Diamante di Roma.