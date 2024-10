Metropolitanmagazine.it - Blumhouse: gloria e insuccessi della casa americana degli orrori

(Di martedì 29 ottobre 2024) Quando, nel 2000, i battentisi aprirono per la prima volta, probabilmente il suo fondatore Jason Blum non si aspettava tutto quello che sarebbe venuto in seguito, in termini di successo e incassi. Ladi produzione statunitense, specializzata nella produzione di film horror, è un vero e proprio gigante del settore, e vanta tra le sue fila alcune delle saghe più celebrifilmografia moderna, da Paranormal Activity a La notte del giudizio. Classe 1969, Blum ha mosso i primi passi nel mondo del cinema presso la società newyorkese Arrow Entertainment. La sua famiglia conosceva Steve Martin, così il giovane gli spedì una copiasceneggiatura. Martin l’approvò con una lettera, che venne inviata a diversi dirigenti di Hollywood.