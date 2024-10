Lanazione.it - Una bonifica attesa da vent’anni. Sit-in nell’area dell’ex discarica

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 4 novembre raduno della cittadinanza di Papigno a piazzale Corot con i ceri votivi in mano. Ma non si tratta di un’iniziativa religiosa: l’intento è accendere una luce "nell’oscurità di questa area abbandonata a se stessa". Si tratta degli ex impianti sportivi di Papigno, dove per decenni si sono alternate squadre di calcio di ogni tipo, ma che daattendono invano una, trattandosi di sito fortemente inquinato. "Ricevo e pubblico iniziativa del Comitato cittadino di Papigno per la riapertura degli impianti sportivi", scrive in un post Sandro Piccinini, segretario del circolo Pd di Marmore. "Era di giugno,anno del signore 2005, quando con un ordinanza veniva chiusa l’ area dell’ exdello stabilimento di Papigno" si legge nel volantino che annnuncia la manifestazione.