Gaeta.it - Torre del Greco, inaugurato il cantiere per il nuovo palazzetto dello sport: un sogno che diventa realtà

Un passo importante nella storiaiva didelè stato segnato questa mattina con la posa della prima pietra del. Questo progetto, atteso da decenni, rappresenta non solo un'ottima opportunità per gliivi locali ma anche un importante segnale di sviluppo per l'intera comunità. Il sindaco Luigi Mennella ha guidato la cerimonia di inaugurazione, sottolineando l'importanza di questo intervento nell'ambito della Cittadella, che sorgerà nella zona di Viale Europa. Il significato della CittadellaperdelLa realizzazione della Cittadellaè un traguardo atteso da oltre quarant'anni. Secondo il sindaco Mennella, questa giornata rappresenta una svolta non solo per gli atleti, ma per la città nel suo complesso.