Taylor Swift le parole su Diddy nel 2011 | Uno dei miei sogni per il prom

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha dichiarato in passato che Sean “” Combs sarebbe potuto essere uno dei suoidel, il tradizionale ballo dell’ultimo anno scolasticosu: “È sempre stato gentile con me” Ledella popstar di Shake It Off arrivavano nel, quando appena ventiduenne partecipava allo show condotto da Rachel Ray. Nel corso dell’intervento dial programma, la presentatrice ha proposto un quiz all’artista. La 35enne in quell’occasione aveva risposto ad una serie di domande, alzando le palette contrassegnate dai volti di celebrities come Jennifer Lopez, Katy Perry e per l’appunto, Sean Combs. Alla domanda su chi avrebbe voluto portare al, laaveva risposto: “Sarebbe stato un gruppo e sarebbe un gruppo divertente”.