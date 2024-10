Studentessa minaccia di togliersi la vita, salvata da collaboratrice e un agente: una docente si è sentita male (Di lunedì 28 ottobre 2024) Momenti di grande tensione in un istituto superiore di Bergamo, dove una Studentessa ha minacciato di togliersi la vita lanciandosi dalla terrazza della scuola. L'articolo Studentessa minaccia di togliersi la vita, salvata da collaboratrice e un agente: una docente si è sentita male . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Momenti di grande tensione in un istituto superiore di Bergamo, dove unahato dilalanciandosi dalla terrazza della scuola. L'articolodiladae un: unasi è

Studentessa minaccia di togliersi la vita, salvata da collaboratrice e un agente: una docente si è sentita male

Momenti di grande tensione in un istituto superiore di Bergamo, dove una studentessa ha minacciato di togliersi la vita lanciandosi dalla terrazza della scuola. Come segnala il Corriere della Sera, ... (orizzontescuola.it)

