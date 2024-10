Zonawrestling.net - Stone Cold Steve Austin ha bisogno di un repentino intervento chirurgico al ginocchio sinistro

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’Hall of Famer della WWEha dichiarato di averdi un “nuovo” nel prossimo futuro. Il texano ha rivelato la notizia al Bobbycast podcast e ha spiegato che i suoi problemi sono iniziati durante il periodo in cui giocava a football alla North Texas State University (ora University of North Texas). Ormai è necessario Durante il terzo anno, si ruppe il legamento crociato mentre gestiva un calcio d’inizio. In particolare, era una lacerazione che portava il legamento a fratturarsi al centro e a coinvolgere la parte esterna, con le estremità sfilacciate. Per la cronaca, all’epoca, il medico scelse di non riparare il legamento crociato anteriore, affidandosi invece alla forza dei muscoli circostanti. Questi infortuni precoci hanno creato le premesse per problemi persistenti all’arto inferiore per tutta la sua carriera di wrestler.