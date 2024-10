Startup: AcneRevolution.it, 1a clinica virtuale per cura acne assume 37 persone nel 2025 (Di lunedì 28 ottobre 2024) acneRevolution.it, la prima clinica virtuale dedicata alla cura dell’acne creata dai napoletani Ines Mordente, dermatologa, autrice e med-influencer e dai chirurghi maxillo-facciali e medici estetici Riccardo Cassese e Francesco Puglia, assumerà nel 2025, 37 tra medici di medicina generale (specialisti MMG) e dermatologi ed altri medici specialisti, puntando ad arrivare nel 2028 a oltre 250 medici, specializzati nella terapia dell’acne, nella struttura. Si tratta di una start up che sta bruciando le tappe: nata da sei mesi, già registra 14mila utenti registrati, 10 medici e personale amministrativo e di supporto operativo. acne Revolution punta a chiudere il 2024 con un fatturato di 500 mila euro per superare il milione di euro entro il primo anno di vita. acneRevolution. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 28 ottobre 2024).it, la primadedicata alladell’creata dai napoletani Ines Mordente, dermatologa, autrice e med-influencer e dai chirurghi maxillo-facciali e medici estetici Riccardo Cassese e Francesco Puglia,rà nel, 37 tra medici di medicina generale (specialisti MMG) e dermatologi ed altri medici specialisti, puntando ad arrivare nel 2028 a oltre 250 medici, specializzati nella terapia dell’, nella struttura. Si tratta di una start up che sta bruciando le tappe: nata da sei mesi, già registra 14mila utenti registrati, 10 medici e personale amministrativo e di supporto operativo.Revolution punta a chiudere il 2024 con un fatturato di 500 mila euro per superare il milione di euro entro il primo anno di vita.

Startup: AcneRevolution.it, 1a clinica virtuale per cura acne assume 37 persone nel 2025

