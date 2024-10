Thesocialpost.it - Roma, Juric vicino all’esonero: primi contatti con Claudio Ranieri

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo l’umiliante sconfitta subita per 5-1 dalla Fiorentina, il destino di Ivansulla panchina dellasembra ormai segnato. Il tecnico croato che ha sostituito tra mille polemiche Daniele De Rossi avrebbe le ore contate. E in queste ultime ore già si fanno i nomi dei suoi possibili sostituti. La lista è lunga e comprende diversi nomi di allenatori famosi. Negli ultimi minuti si fanno però sempre più insistenti le voci di un contatto tra la società giallorossa e il mister testaccino.Leggi anche: Leonardo Bonucci torna in azzurro. Entra nello staff dell’Under 20 I nomi dei possibili sostituti diTra i nomi dei papabili candidati alla successione disulla panchina dellac’è anche un clamoroso ritorno di Daniele De Rossi al quale la tifoseria è ancora molto legata dopo l’esonero shock avvenuto all’inizio della stagione.