Quinta giornata Basket Serie A 2024 2025 | il punto

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Trento si conferma capolista solitaria a punteggio pieno anche nellaespugnando il campo di Sassari(84-81). Tengono comunque il passo sia Bologna che Milano, vincitrici negli anticipi rispettivamente su Cremona(79-64). e Napoli(89-82). Successi anche per Venezia che in casa piega Scafati(75-69) e per Varese su Pistoia(102-95). Negli altri anticipi, colpi in trasferta per Tortona a Trapani(78-84), Trieste a Treviso(95-100) e Brescia a Reggio Emilia(68-80).: I RISULTATI CREMONA-BOLOGNA 69-74 TRAPANI-DERTHONA 78-84 TREVISO-TRIESTE 95-100 MILANO-NAPOLI 89-82 REGGIANA-BRESCIA 68-80 VENEZIA-SCAFATI 75-69 SASSARI-TRENTO 81-84 VARESE-PISTOIA 102-95 LA CLASSIFICA TRENTO pt. 10 BOLOGNA pt. 8 MILANO pt. 8 BRESCIA pt.8 TRIESTE pt. 8 DERTHONA pt.