Parco Gioeni al buio da un anno, l'appello dei frequentatori dello skatepark: "Penalizzato chi pratica sport" (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Da oltre un anno segnaliamo al Comune di Catania la mancanza di illuminazione allo skatepark del Parco Gioeni, senza ottenere alcuna risposta. Con l'arrivo dell’ora solare, lo spazio diventerà inutilizzabile nelle ore pomeridiane, penalizzando chi pratica sport e mettendo a rischio la sicurezza Cataniatoday.it - Parco Gioeni al buio da un anno, l'appello dei frequentatori dello skatepark: "Penalizzato chi pratica sport" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Da oltre unsegnaliamo al Comune di Catania la mancanza di illuminazione allodel, senza ottenere alcuna risposta. Con l'arrivo dell’ora solare, lo spazio diventerà inutilizzabile nelle ore pomeridiane, penalizzando chie mettendo a rischio la sicurezza

Parco Gioeni al buio da un anno, l'appello dei frequentatori dello skatepark: "Penalizzato chi pratica sport"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Una concittadina ha voluto segnalare una situazione preoccupante riguardante il Parco di San Giovanni. In gran parte del parco, numerosi lampioni risultano spenti, lasciando intere aree al buio e crea ... (triestecafe.it)

Il parco Gioeni è un parco cittadino ubicato nella parte nord della città di Catania, al termine della via Etnea oltre il Tondo Gioeni, quindi a nord del quartiere Borgo e della Circonvallazione (che ... (wikiwand.com)

UDINE - Via Marco Volpe, via Quintino Sella, via Andreuzzi, via Marangoni e via della Rosta. E si potrebbe andare avanti ancora. È lunga la lista delle strade finite all'attenzione ... (ilgazzettino.it)