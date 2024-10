Thesocialpost.it - Papa Francesco: “L’Italia non fa figli e servono i migranti, bisogna aiutarli a integrarsi”

"Oggi tanti Paesi hanno bisogno deinon fa, non fa. L'età media è di 46 anni.ha bisogno deie deve accoglierli, accompagnarli, promuoverli e integrarli. Dobbiamo dire questa verità". Queste le parole pronunciate daal momento di ricevere in udienza gli scalabriniani che partecipano al XVI Capitolo generale dei Missionari di San Carlo. A proposito dei, ha aggiunto: "Sono maestri di speranza, non si arrendono anche quando trovano chiusure e rifiuti. La loro tenacia, sostenuta spesso dall'amore per le famiglie rimaste in patria, ci insegna tanto, specialmente a voi che, 'tra i', come vi ha voluto il vostro fondatore, ne condividete il cammino.