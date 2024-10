Matthew Perry venduta per 85 milioni di dollari la villa dove è morto | Diventerà una casa vacanze

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 8,55di, secondo il Los Angeles Times. Sarebbe questa la cifra sborsata da Anita Verma-Lallian, una produttrice cinematografica e sviluppatrice immobiliare con sede a Scottsdale, Arizona, per ladi Los Angeles che fu dil’attore fu trovato senza vita il 28 ottobre del 2023 annegato nella vasca idromassaggio presente nella. «Sarà unadelle», ha raccontato un collaboratore della produttrice al Los Angeles Times., noto per aver interpretato uno dei protagonisti di Friends, una delle più seguite sit-com della storia della televisione a livello mondiale, aveva acquistato quelladi circa mille metri quadrati con quattro camere da letto nel 2020 per 6di, dopo aver venduto la suadi Malibù, decisamente più grande, per oltre 13