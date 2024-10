Liguria, l'affluenza definitiva in calo al 46% (Di lunedì 28 ottobre 2024) affluenza in calo alla regionali in Liguria: secondo i dati del portale Eligendo del ministero dell'Interno, alle 15 (1.782 sezioni su 1.785) ha votato il 45,94% degli aventi diritto, in calo rispetto al 53,42% della precedente elezione omologa del 2020. Quotidiano.net - Liguria, l'affluenza definitiva in calo al 46% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024)inalla regionali in: secondo i dati del portale Eligendo del ministero dell'Interno, alle 15 (1.782 sezioni su 1.785) ha votato il 45,94% degli aventi diritto, inrispetto al 53,42% della precedente elezione omologa del 2020.

Liguria, l'affluenza definitiva in calo al 46%

